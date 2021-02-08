رئيس دار الكتب تتسلم وثائق نادرة ضمن مبادرة تراثك أمانة

أسرة الشيخ نوفل عبد الجواد تهدي مقتنياته لدار الكتب



تسلمت الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من الدكتورة رفيقة سليم حمود المستشارة التربوية لدى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية مجموعة قيمة من مقتنيات أسرة الشيخ نوفل عبد الجواد نوفل (1895- 1963) الذي كان يعمل مفتش بوازرة المعارف العمومية ووالد زوجها الراحل الدكتور محمد نبيل نوفل أستاذ التربية بجامعة عين شمس وخبير تربوي لدى منظمة اليونسكو والذى توفي عام 2019.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "تراثك أمانة" الهادفة التي أطلقتها دار الكتب والوثائق القومية بهدف جمع المقتنيات التراثية من وثائق ومخطوطات وكتب نادرة وغيرها من الأفراد والعائلات؛ للحفاظ عليها كجزء من الذاكرة الوطنية.

وتضم المجموعة أوراق شخصية وشهادات علمية تخص الشيخ نوفل ممنوحة من الملك فؤاد وأوراق أخرى تخص زوجته، بالاضافة إلى عدد من الوثائق واللفافات والدفاتر، وسوف تقوم دار الوثائق القومية بعمليات التعقيم والترميم وجميع العمليات الفنية من التصنيف والفهرسة قبل إتاحتها للباحثين.

وأكدت الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن هذه المقتنيات وما تحتويه توضح الكثير من الجوانب الإجتماعية والثقافية والفكرية لدى المجتمع المصري، كما أنها تقدم قراءة لفترة تاريخية من خلال مصادر أصلية للتعرف على عدد من القيم والعادات والمعارف المختلفة لدى المصريين، وأشارت إلى أن دار الوثائق القومية توفر كافة الإمكانيات للحفاظ على التراث الوثائقي في مصر.