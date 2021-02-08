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محتجون يطالبون نتنياهو بالرحيل أمام محكمة القدس

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 11:30 ص
تظاهر العشرات أمام المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، بالتزامن مع مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحاكمته فى اتهامات فساد.

وهتف المحتجون "ارحل يا بيبي" و"بيبي إلى السجن"، في إشارة إلى نتنياهو.

وقالت تالي عتصيون -60 عاما-، لمراسل وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في الموقع: "آمل أن يكون قادرا على سماع ما يجري هنا في الخارج".

وقال محتج آخر: "لقد كافحنا من أجل تقديمه للمحاكمة، لقد جئنا الآن للتأكد من أنه لن يهرب، سنرافقه حتى يدخل السجن".

ورفعت محتجة أخرى ميزانا كبيرا، في إشارة إلى العدالة.

ويواجه نتنياهو اتهاما بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، وينفي جميع التهم الموجهة إليه.

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