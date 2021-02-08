مستشار المفتي: نستقبل من 3 إلى 4 آلاف حالة طلاق شهرياً

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الطلاق الشفوي يقع حتى الآن، موضحًا أن الإفتاء تستقبل من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف حالة طلاق شهريًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن الإفتاء حريصة على إقامة البينة بالطلاق، منوهًا إلى أن انخفاض الثقافة وعلم المواطنين بالثقافة اللغوية يجعل الطلاق غير صحيحًا في معظم الحالات.

وأشار إلى أن 3 حالات طلاق فقط من أصل الأربعة آلاف التي تستقبلها الإفتاء تكون صحيحة، ليعلق على اقتراح «أديب» بجعل الطلاق تحريريًا: «عندما لا نجد مخرجًا للشفوي.. وعاوزين نوجع دماغنا لحد التحريري يبقى بتشريع من مجلس النواب»، وفقًا لتعبيره.