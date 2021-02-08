استطلاع: غالبية الألمان يشككون في وفاء ميركل بوعودها بتأمين اللقاح للمواطنين

كشف أحد استطلاعات الرأي في ألمانيا أن غالبية الألمان يشككون في قدرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بوعودها بتأمين اللقاح للمواطنين.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، ونشرته عده مواقع إلكترونية اليوم الاثنين، يتوقع واحد فقط من بين كل أربعة ألمان (26%) تلقيح كل الألمان الراغبين في التطعيم بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري ، بينما لا يتوقع حوالي 57% ذلك .. ولم يحدد 17% من الذين شملهم الاستطلاع رأيهم في الأمر.

وأظهر الاستطلاع تشكك 47 % من أنصار حزب المستشارة ميركل في إمكانية تحقيق ذلك، مقابل توقع 38% تحقيق هذا الهدف.

أما أنصار جميع الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني فلديها ثقة أقل في الوفاء بوعد التطعيم، حيث بلغت 37% بين أنصار حزب الخضر، و32% بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، و27% بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر، و22% بين أنصار حزب "اليسار"، و12% بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد أعلنت عدة مرات أنها تعتزم تقديم اللقاح لجميع المواطنين الذين يرغبون في التطعيم بحلول الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل، إلا أن هناك تشككا كبيرا في وفائها بهذا الأمر.