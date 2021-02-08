محكمة سويدية تحكم على شخصين متهمين بانتهاك «مقبرة استونيا البحرية»

تصدر محكمة سويدية في وقت لاحق اليوم الاثنين حكمها ضد رجلين سويديين متهمين بانتهاك مقبرة بحرية بالغوص بالقرب من حطام عبارة ركاب في بحر البلطيق غرقت عام1994 مما تسبب في وفاة 852 شخصا.

ونفى المتهمان هنريك إيفرتسون ولينوس أندرسون أثناء المحاكمة أمام محكمة مقاطعة جوتنبرج ارتكاب أي مخالفة.

وكان إيفرتسون وأندرسون ضمن فريق عمل انتج فيلما وثائقيا يحقق في غرق سفينة إستونيا، واستخدما مركبة تعمل عن بعد لتصوير الحطام في أيلول/سبتمبر 2019 ، لكن تم رصدهما بواسطة سفينة تابعة لحرس الحدود الفنلندي.

في حالة إدانتهما ، يمكن أن يواجه الرجلان غرامات أو حتى السجن لمدة عامين.

وطالبت المدعية هيلين جسترين بإصدارعقوبة مع وقف التنفيذ وتغريم الإثنين.

ورفضت جسترين حجة الدفاع بأنهما شاركا في أبحاث صحفية. وقالت إن أفعالهما تشكل انتهاكًا للمقبرة التي يحميها القانون دون أي استثناءات.

وكانت العبارة في طريقها من تالين في إستونيا إلى ستوكهولم عندما تسببت عاصفة قوية في غرق السفينة. ومن بين 989 شخصًا كانوا على متنها، نجا 137 فقط من الكارثة التي وقعت في 28 أيلول/سبتمبر 1994.