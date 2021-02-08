رئيس زيمبابوي يعين وزيرا جديدا للخارجية

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عين رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا فريدريك شافا وزيرا للخارجية ليحل محل سيبوسيسو مويو ، الذي توفي جراء الإصابة بمرض كوفيد -19الناجم عن فيروس كورونا المستجد في الشهر الماضي .

صرح بذلك رئيس مكتب موظفي الرئاسة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الإثنين،وحصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء .

وكان شافا سفيرا لدى الأمم المتحدة ودبلوماسيا سابقا في في الصين.

وذكرت بلومبرج أنه تم أيضا تعيين فيليكس محونا وزيرا للنقل خلفا لجويل ماتيزا ، الذي توفي أيضًا بسبب الفيروس

وتجري زيمبابوي مباحثات مع روسيا للحصول على إمدادات من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في زيمبابوي امس الأحد.

وقال وزير المالية والتنمية الاقتصادية جورج جوفاماتانجا مؤخرا إن بلاده سوف تنفق 100 مليون دولار للحصول على 10 ملايين جرعة لقاح لتطعيم ثلثي سكانها البالغين.

وسوف تشمل أول مرحلة من تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للخطر 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم تبرعت بها الصين.