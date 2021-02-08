رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تطالب بتخفيض سن الانتخاب إلى 16 عاما

طالبت زاسكيا إسكين رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بتخفيض سن الانتخاب.

وفي أعقاب اجتماع مغلق للرئاسة التنفيذية للحزب استمر على مدار يومين، قالت إسكين اليوم الاثنين إنه ينبغي إشراك الشباب بصورة أقوى في عمليات صنع القرار السياسي.

وأضافت: "نرغب لهذا السبب في أن يتم السماح مستقبلا بالانتخاب على الصعيد الاتحادي اعتبارا من سن 16 عاما".

وتابعت رئيسة الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أنها ترغب أيضا بالإضافة إلى ذلك في إجراء ما يُعْرَف بـ"فحص الشباب" وقالت إن المقصود بهذا هو " تقييم تداعيات قانون ما على الشباب".

وذكرت إسكين أن العديد من الشباب أحسوا أنهم لم يتم الاستماع إليهم ولاسيما في أزمة كورونا " ولذلك علينا أن نتحسن" مشيرة إلى أن الشباب في النهاية هم الذين يقدمون تضحية عظيمة كما رأت أن حياتهم اليومية تعد الأكثر تضررا من تدابير كورونا " فكورونا وضع بالغ الخطورة بالنسبة لنا جميعا، لكنه يأتي بالنسبة للأطفال والشباب في مرحلة تكوينية من حياتهم وهذا ما يصنع الفارق".

كانت إسكين أعربت في الصيف الماضي عن تأييدها لتخفيض سن الانتخاب، وقد حظى هذا الرأي بتأييد شخصيات من بينها روبرت هابيك رئيس حزب الخضر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في خريف العام المقبل.