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فيديو.. مساعد وزير التموين: ازدياد الطلب على السلع الترفيهية خلال الفترة السابقة

أرشيفية
أرشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 2:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 2:17 ص

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن المصريين على مستوى الجمهورية يستهلكون 24 سلعة أساسية، منوهًا بأن المواطنين يستهلكون الدواجن في المرتبة الأولى، لتأتي بعدها اللحوم، ومن ثم الأسماك.

وأضاف عشماوي، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الطلب ازداد على السلع الترفيهية خلال الفترة السابقة، ذاكرًا أن القوى الشرائية الكبيرة في مصر تجذب المستثمرين إليها.

وأكد أن مصر لديها سلة سلعية مهمة ومتنوعة للمواطن، لذا لا يجب المساس بأسعارها، مضيفًا أن الأسعار الموجودة في الجمعيات الاستهلاكية منافسة للغاية عن بقية السلاسل التجارية.

وأوضح أنه لم تشعر قرية أو نجع بنقص في أي سلعة خلال أزمة كورونا، معقبًا: «كنا نتدخل في الحفاظ على الاحتياطي والمعروض بغض النظر عن حجم الاستهلاك».

 

 

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