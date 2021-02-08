بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

بدأت مساء الاثنين، فعاليات الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب.

ويناقش وزراء الخارجية العرب، خلال هذا الاجتماع الطارئ، تطورات القضية الفلسطينية.