بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

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بدأت مساء الاثنين، فعاليات الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب.ويناقش وزراء الخارجية العرب، خلال هذا الاجتماع الطارئ، تطورات القضية الفلسطينية.