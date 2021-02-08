 بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب - بوابة الشروق
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بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

نور رشوان
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:58 م

بدأت مساء الاثنين، فعاليات الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب.
ويناقش وزراء الخارجية العرب، خلال هذا الاجتماع الطارئ، تطورات القضية الفلسطينية.

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