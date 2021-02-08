التموين والغرف التجارية تبحثان بعد غد استعدادات إقامة معارض أهلا رمضان

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، بعد غد الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة لإقامة معارض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، في تصريحات اليوم على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في مدينة شرم الشيخ، إلى أنه سيتم مناقشة نسب التخفيضات والعروض التي سيقدمها المصنعون والتجار، والسلاسل التجارية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وجود تنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة من كافة سلاسل الإمداد المنتشرة في مختلف المحافظات خاصة في شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، منوها بأن شهر رمضان يعد فرصة مناسبة للتجار لتنشيط مبيعاتهم، وحدوث رواج في الأسواق.

وردا على سؤال بشأن قيام بعض التجار بالمغالاة في أسعار منتجاتهم، أوضح العربي أن المستهلك المصري أصبح مستهلكا واعيا، ويفاضل بين مختلف أنواع السلع، وتحديد المحال التي تقدم خصومات حقيقة، قبل اتخاذه لأي قرار شرائي، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال، والاتجاه للرقمنة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، سهل عملية نقل وتبادل المعلومات.

وشدد العربي على أهمية الدور الفعال لجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومباحث التموين في ضبط السوق، ومنع الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمستهلكين.

وحول انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وكيفية دخوله في الاقتصاد الرسمي، أوضح العربي أنه لابد من مساعدة الباعة، من خلال توفير أماكن لهم ومساعدتهم في الحصول على التراخيص، لافتا إلى أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز للدخول في الاقتصاد الرسمي.

وبشأن التوجه للسوق الإفريقي، أفاد العربي بأن السوق الإفريقي سوق واعد، ويزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويجب على الشركات المصرية استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، منوها بأن هناك تحركات غير رسمية من خلال تجمعات رجال الأعمال، وأخرى رسمية من خلال اتحاد الغرف الإفريقية واتحاد الصناعات والتي تسعى إلى الدخول في شراكات تحقق مصالح مختلف الدول.