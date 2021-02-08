 أنغام لفريق الأهلي بعد خسارته من بايرن ميونخ: شرفتونا - بوابة الشروق
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أنغام لفريق الأهلي بعد خسارته من بايرن ميونخ: شرفتونا

أنغام
أنغام

نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 11:01 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 11:01 م

حرصت المطربة أنغام، على توجيه تحية لفريق نادي الأهلي بعد خسارته بهدفين مقابل لا شيء من فريق بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيها: "كل الاحترام لرجال وأبطال الأهلي، شرفتونا".

ومؤخرا كشفت أنغام عن استعدادها لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة قريبا.

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".


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