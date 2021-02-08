مصدر أمني ينفي تعد شخص على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية ببولاق الدكرور

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بتعد شخص على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتبين أن الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، طرف ثان 3 أشخاص (عاطل "له معلومات جنائية " – عامل "شقيقه" – ربة منزل "شقيقة والدتهما")، بسبب خلافات الجيرة تعد على إثرها الطرف الثانى على "ربة المنزل" بالضرب محدثين إصابتها بـ "جروح قطعية وكدمات متفرقة" ورشق منزلها بالزجاجات الفارغة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة.