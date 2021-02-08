 فيديو.. التموين: لا نبيع الأصول.. نطرحها لحق الانتفاع بعائد سنوي وحصة مبيعات - بوابة الشروق
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فيديو.. التموين: لا نبيع الأصول.. نطرحها لحق الانتفاع بعائد سنوي وحصة مبيعات

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 1:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 1:27 ص

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن حجم الأسواق يتناسب مع الاحتياج والكثافة السكانية، مشيرًا إلى طرح 10 فدادين في مدينة الطور بجنوب سيناء، لإنشاء سوق جملة.

وأضاف عشماوي، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الـ10 فدادين سيتم تنفيذها كسوق جميلة للخضر والفاكهة في جنوب سيناء، متابعًا: «القطاع الخاص هو ما ينفذ السوق ويديره».

وأوضح أن الدولة لا تبيع الأصول، وإنما تطرحها لتعود إليها بما عليها بعد 25 عامًا، معقبًا: «لا نبيع الأصل، بل نطرحه لنظام حق الانتفاع مقابل عائد سنوي وحصة من المبيعات للدولة».

وذكر أن الأمر يتعلق بتعظيم قيمة الأرض، من خلال جعلها تضيف قيمة اقتصادية إضافية وعوائد مالية، مضيفًا أن الأرض لا تضيف أي قيمة حال وجودها دون استغلال.

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