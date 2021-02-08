تخزين 900 ألف متر مكعب من مياه الأمطار والسيول بجنوب سيناء

أكد المهندس عبدالرحمن فريد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن اللجنة التي جرى تشكيلها لحصر كمية مياه السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية أنهت أعمالها، وبلغ إجمالي كمية المياه داخل البحيرات الصناعية 900 ألف متر مكعب، وتعد هذه الكمية حصاد الأمطار التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة التي تساقطت على بعض مدن المحافظة، نتيجة الموجه الأخيرة لسوء أحوال الطقس.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الاثنين، إنه جرى تخزين 230 ألف متر مكعب من المياه داخل البحيرات الصناعية بمدينة رأس سدر، وتخزين 300 ألف متر مكعب داخل بحيرة مدينة طابا والتي ما زالت تحت الإنشاء، و250 ألف متر مكعب في بحيرة أسلاف التي تقع في طريق مدينة سانت كاترين، و120 ألف متر مكعب في بحيرة وادي عواجة التابع لمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم جولة تفقدية على مشروعات الحماية من أخطار السيول المنفذة و الجاري تنفيذها بمدن خليج العقبة "دهب، ونويبع، وطابا، وشرم الشيخ".

وأوضح عبدالرحمن، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، بتكلفة ٩٢٧ مليون جنيه، وتتضمن خمس مشروعات بمدن الطور وطابا ورأس سدر وأبوزنيمة ونويبع، وتشمل ١٦ بحيرة، و١٦ حاجز ترابي، و51 حاجز توجيه، و١٧ قناة صناعية و٥ سدود ركامية و٤ أحواض ترسيب، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 67 %.

وأضاف أن الهدف من مشروعات الحماية هو تقليل المخاطر من تدمير البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية، وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، إضافة إلى تغذية الخزان الجوفي، وتخزين مياه السيول في البحيرات للاستفادة منها في أغراض الزراعة.