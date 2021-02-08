أوبرا القاهرة تحيي أمسيتين فنيتين ضمن احتفالات عيد الحب

تحيي فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية "بعيد الحب"، تحت عنوان "ليلة عيد الحب" من إخراج هشام الطلي وبمشاركة عازف البيانو جريج مارتن، وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين على المسرح الصغير بالأوبرا.

وتقدم فرقة أوبر القاهرة - خلال الحفلين - تابلوهات فنية لمجموعة من أعضاء فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن.

ويتضمن البرنامج باقة من الأغاني الرومانسية العالمية منها :"الخادمة ، صوت الموسيقي ، حلق بي للقمر ، في كل مرة أنظر إليك، إديلويس ، علاء الدين، عالم جديد بأسره، أمس، لو أحببتني ، شبح الأوبرا ، بسأل الجميع عليك، أببلاتي، لا بوهيم، الأرملة المرحة، سينما باراديسو واللحن غير مقيد"، أداء كل من إيمان مصطفى، تحية شمس الدين، مصطفى محمد، عبدالوهاب السيد، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جيهان فايد، داليا فاروق، هشام الجندي، أمينة خيرت، عمرو مدحت، عزت غانم، رامز لباد، إبراهيم ناجي، نورستا المرغني، أسامة علي، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمى الجبالي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .