بكين تؤكد نبأ توقيف إعلامية أسترالية للاشتباه في نقلها أسرار الدولة الصينية للخارج

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، نبأ القبض على الإعلامية الأسترالية "تشنغ لي"؛ للاشتباه في تمريرها أسرار الدولة الصينية إلى الخارج بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير لوسائل إعلام أسترالية بأن الصين ألقت القبض على "تشنغ لي" المذيعة التي تحمل الجنسية الأسترالية وتعمل في شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).

وقال بين إن "الصين ألقت القبض يوم الجمعة على المواطنة الأسترالية "تشنغ لي"؛ للاشتباه في تمريرها أسرار الدولة الصينية إلى الخارج بشكل غير قانوني، وإن التحقيقات في القضية مازالت قائمة".

وأضاف أن السلطات القضائية الصينية تتعامل مع القضية وفقا للقانون، وأن جميع حقوق تشنغ مكفولة تماما، داعيا أستراليا إلى احترام السيادة القضائية للصين والتوقف عن التدخل في معالجة الصين القانونية للقضايا بأي شكل من الأشكال.

ولم يشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى ماهية هذه الأسرار، أو الجهة التي تم نقلها إليها.