إسرائيل واليونان تعتزمان السماح لمتلقي لقاح كورونا بالسفر بين البلدين

صرح مسؤولون اليوم الاثنين، بأن إسرائيل واليونان اتفقتا على السماح بالسفر بين البلدين للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

واتفق زعماء البلدين خلال اجتماع في القدس اليوم على السماح لمن حصلوا على اللقاح بالسفر بين البلدين بدون أي شروط، بمجرد رفع القيود على حركة الطيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي إنه سوف يتم السماح بالسفر بدون قيود أو حجر صحي.

وأعرب ميتسوتاكيس عن أمله في استقبال سائحين إسرائيليين في اليونان في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت الحالي، يتم إغلاق مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا. ومازالت مسألة رفع قيود السفر عمن تلقوا لقاح كورونا محل جدل في الاتحاد الأوروبي.

وكان ميتسوتاكيس قد دعا إلى إتاحة حرية أكبر بالنسبة لمن حصلوا على اللقاح، ولكن من المستبعد أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في المستقبل القريب.