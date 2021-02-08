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حظر تجول شمال كردفان السودانية إثر أعمال نهب وتخريب

الجيش السوداني
الجيش السوداني
أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 7:11 م

أصدر خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان (جنوبي الخرطوم)، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية وحظر التجوال من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.

كما قرر والي شمال كردفان، حسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، تعطيل المدارس حتى يوم الأحد القادم، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت اليوم بعد مظاهرات سلمية لطلاب المدارس، وانحرافها لأعمال نهب وتخريب.

وأكد أنه سيتم تقديم المجرمين للعدالة، فيما أدانت حكومة الولاية الأحداث التخريبية من حرق لحافلات النقل، ونهب ممتلكات المواطنين.

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