شطب 2450 وظيفة في بريطانيا بعد شراء شركة تجارة إلكترونية 3 علامات تجارية

من المنتظر شطب 2450 وظيفة بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية بووهوو اليوم الاثنين شراء ثلاث علامات تجارية من إحدى شركات تجارة التجزئة البريطانية دون شراء أي متاجر من هذه العلامات.

وقالت شركة بووهوو لتجارة الأزياء عبر الإنترنت اليوم إنها اشترت علامات دوروتي بيركينز وواليس وبورتون مقابل 2ر25 مليون جنيه إسترليني (5ر34 مليون دولار) من شركة أركاديا جروب التي تخضع للحراسة منذ العام الماضي.

وقال جون ليتل الرئيس التنفيذي لشركة بووهوو "يسعدنا إعلان الاستحواذ على الأصول المرتبطة بأنشطة العلامات التجارية العريقة الثلاث بورتون ودوروتي بيركينز وواليس على الإنترنت".

وأضاف أن "الاستحواذ على هذه العلامات التجارية المعروفة في سوق الموضة والأزياء البريطانية بعيدا عن الحراسة يضمن استمرار تراثها، في حين أن الصفقة تستهدف تحويلها إلى علامات تجارية تناسب ظروف السوق الرهنة".

من ناحيتها قالت شركة ديلوت التي تتولى إدارة مجموعة أركاديا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الصفقة لا تتضمن متاجر العلامات التجارية الثلاث المتبقية وعددها 214 متجرا والتي سيتم غلقها، بما يعني شطب حوالي 2450 وظيفة.

في الوقت نفسه سيتم الإبقاء على حوالي 260 وظيفة أغلبها في مقار إدارة العلامات التجارية حيث سينتقل هؤلاء الموظفون إلى شركة بووهوو.