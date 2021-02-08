وزارة النفط العراقية تعتزم إضافة 80 ألف برميل يوميا لطاقة التكرير

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الاثنين أن وزارة النفط تعتزم إضافة أكثر من 80 ألف برميل يوميا لسد متطلبات قطاع التكرير في البلاد خلال العام الحالي.

وقال عبد الجبار، في بيان صحفي إن الوزارة حريصة على تطوير قطاع التصفية، وبما يحقق زيادة في معدلات الإنتاج المحلي.

وأضاف أن "العام الحالي سيشهد إضافة أكثر من 80 ألف برميل باليوم كطاقة تكريرية إلى إنتاج شركة مصافي الجنوب، بعد تحقيقها لنسب إنجاز متقدمة في مشروع وحدة التكرير الرابعة بطاقة 70 ألف برميل باليوم. ومن المؤمل إنجازها في شهر أكتوبر المقبل".

وأوضح أن الوزارة حققت" نسب إنجاز كبيرة في مشروع وحدة الازمرة بطاقة 11 ألف برميل باليوم، ومن المخطط إنجازها في شهر يوليو المقبل، فضلا عن الوصول إلى نسب انجاز متقدمة جدا في مشروع برج التبريد بطاقة 12 ألف متر مكعب في الساعة، والذي سيدخل مجال الخدمة في شهر أبريل المقبل، ومشروع المراجل البخارية بطاقة 300 طن في الساعة، ومشروع تعاملات المياه بطاقة 300 متر مكعب بالساعة، واللذين سيدخلان الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي".

ولدى العراق 3 مصاف كبيرة لتكرير النفط الخام في البصرة وبيجي وبغداد، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 ألف برميل يوميا أكثر من 80%، فضلًا عن طرح مجموعة مصاف جديدة للمناقصة أمام الشركات العالمية لبناء مصاف في الناصرية وميسان والفاو وكركوك ونينوى، في إطار خطط حكومية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وإيقاف عمليات استيراد المحروقات من خارج البلاد وخاصة البنزين عالي الأوكتاين.