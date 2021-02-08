 إلغاء رحلات جوية في إندونيسيا عقب ثوران بركان في جزيرة جاوة - بوابة الشروق
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إلغاء رحلات جوية في إندونيسيا عقب ثوران بركان في جزيرة جاوة

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:58 م

قال مسؤولون، إنه تم إلغاء رحلات جوية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، عقب ثوران بركان في جزيرة جاوة مما اضطر مطار قريب للإغلاق.

وقال مركز رصد النشاط الزلزالي في إندونيسيا، إن بركان راونج في منطقة بانيوانجي بدأ في الثوران أمس الأحد، حيث نفث رمادا لمسافة 2000 متر.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وقالت شركة ليون إير إنها ألغت ست رحلات جوية من وإلى باونيوانجي اليوم بسبب الاغلاق المؤقت للمطار.

وقال المتحدث باسم الشركة دانانج بريهانتارو "ثوران جبل راونج أدى لإغلاق المطار، الرماد البركاني يمكن أن يلحق الضرر بمكونات الطائرة ويعرض الرحلة الجوية للخطر".


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