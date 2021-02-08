المفوضية الأوروبية توافق على إنشاء شركة بين فولفو ودايملر لإنتاج أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين موافقتها على إقامة شركة بين شركتي الشاحنات السويدية فولفو والألمانية دايملر تراك لإنتاج وبيع أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية والتي تستهدف بشكل خاص تشغيل الشاحنات الثقيلة.

كما ستطور الشركة الجديدة هذه الأنظمة وتنتجها لاستخدامها في تطبيقات أخرى ولكن على نطاق أقل.

يذكر أن خلايا الوقود تنتج الكهرباء من خلال دمج الهيدروجين والأوكسجين، دون إنتاج أي عوادم ضارة، حيث يكون العادم هو بخار الماء.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إنه "لا توجد أي مخاوف تتعلق بتقليص المنافسة نظرا لعدم وجود أي تداخل أفقي بين أنشطة الشركتين" في المشروع الجديد.

يذكر أن المفوضية الأوروبية هي المعنية بمراقبة تطبيق قواعد المنافسة الحرة ومنع الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وتستطيع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك هذه القواعد، كما تمتلك سلطة الموافقة على أو رفض أي صفقات اندماج أو استحواذ أو تحالف بين الشركات على أساس تأثيرات هذه الصفقات على مستوى المنافسة في السوق الأوروبية.