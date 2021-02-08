إنقاذ قطة عالقة فوق نخلة على ارتفاع 25 مترا بشرم الشيخ

"فيها حاجة حلوة"، هكذا قال محمد خاطر مدير إحدى الشركات البحرية بمدينة شرم الشيخ، ووصف رجال الحماية المدنية بجنوب سيناء بأنهم "رجال يضربون أروع الأمثلة الإنسانية".

وقال محمد خاطر، إن القصة بدأت منذ أمس عندما شاهد أصحاب إحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ قطة عالقة فوق نخلة ارتفاعها يزيد عن 25 مترا تقريبا، وقد تسلقت القطة النخلة دون أن يشعر بها أحد ولا أحد يعرف الأسباب، لكنها فشلت في الهبوط من عليها.

وأكد أن القطة قضت ليلة كاملة بدون طعام أو شراب، وانتابتها حالة من الإعياء التام، التي دفعت الطيور الجارحة مثل الغراب للانقضاض عليها؛ لكونها أصبحت فريسة سهلة لها، ولن تستطيع الهرب أو المقاومة.

وتابع: "أصوات القطة بدأت تلفت انتباه سكان هذه القرية، والتفتوا إليها ليجدوها تصارع الموت، لم يستطع أحد السكان صعود النخلة لكونهم غير مدربين على ذلك، ولا يوجد طالع النخل بمدينة شرم الشيخ، وعلى الفور اتصلوا بالنجدة عبر الخط الساخن "122" لإنقاذ هذه الروح.

تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من النجدة، اليوم الاثنين، بشأن الواقعة، وقرر إرسال فريق من الحماية المدنية بشرم الشيخ لإنقاذ القطة.

وصل الفريق، وبدأت الحماية المدنية في معاينة الموقع وتحديد المكان، وتحركت السيارة التي تحمل سلما يزيد طوله عن 50 مترا لإنقاذ القطة.

تم إنقاذ القطة من الغربان وهي في حالة إعياء شديد، وقام سكان المنتجع بتوفير الطعام اللازم لها، وإبلاغ الطب البيطري لمعالجة الجروح الناتجة عن هجوم الغربان عليها.

قدم المواطنون الشكر إلى اللواء أحمد الألفي مدير الأمن، ومدير الحماية المدنية، وكل الفريق الذي شارك في إنقاذ القطة.