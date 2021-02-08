تونس: 43 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7257 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 43 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و257 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 667 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 217 ألفًا و753 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1478 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و490 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 400 حالة، إلى جانب 161 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.