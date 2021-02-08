حزب الشعب الإسباني يواجه محاكمة جديدة قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية بكتالونيا

بدأت اليوم الاثنين، إجراءات الكشف عن ممارسات الفساد، ضد حزب الشعب الإسباني المحافظ، وذلك قبل ستة أيام فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا الذي يواجه أزمة.



ووعد المتهم الرئيسي في القضية، وهو أمين الصندوق السابق لحزب الشعب، لويس بارسيناس، الذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 29 عاما، بالكشف عن المزيد من الحقائق الخطيرة بشأن مصادر تمويل الحزب غير المشروعة.



وكان القضاة الأسبان أثبتوا بالفعل في محاكمة سابقة، أن حزب الشعب كان يحصل لعقود على تبرعات غير معلن عنها، ثم يقوم بمنح رجال الأعمال عقودا عامة في المقابل.



وقد تم تغريم الحزب، والحكم بالسجن على بارسيناس وآخرين من السياسيين ورجال الأعمال السابقين.



ومن جانبه، يقول بارسيناس الآن إنه سوف يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن ما تردد عن ممارسات التمويل غير القانونية من جانب الحزب، والتي يقول إنها حدثت بعلم زعيم حزب الشعب السابق ورئيس الوزراء آنذاك، ماريانو راخوي.



ومن المقرر أن يمثل راخوي - الذي ينفي أن يكون له أي علم بشأن ارتكاب المخالفات - أمام المحكمة كشاهد.



يذكر أن الانتخابات مرتقبة بشكل كبير بسبب الصراع المستمر بشأن رغبة الإقليم في الانفصال عن إسبانيا.



ويُنظر إلى الانتخابات باعتبارها مقياس لدعم السكان للحركة الانفصالية. وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن الدعم لا يزال منقسما بالتساوي بين الانفصاليين ومن لا يريدون انفصال الإقليم.