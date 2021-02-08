 الحكومة النمساوية تصدر تحذيرا من السفر إلى ولاية تيرول بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الحكومة النمساوية تصدر تحذيرا من السفر إلى ولاية تيرول بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:48 م
أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الاثنين، إصدار تحذير من السفر إلى ولاية تيرول الواقعة في جنوب البلاد بسبب وضع وباء كورونا الذي تم توصيفه على أنه حرج.

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