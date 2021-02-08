فلسطين تدعو البرلمان العراقي للإشراف على الانتخابات التشريعية



دعا السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، مجلس النواب العراقي للإشراف على الانتخابات التشريعية في فلسطين.



وذكر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في بيان وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الاثنين، أن الكعبي التقى السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل والوفد المرافق له.



وأكد الكعبي أن القضية الفلسطينية لها الأولوية الأولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن تاريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفًا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية.