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تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج الصناعي في إسبانيا خلال ديسمبر

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:01 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:01 م

تباطأت وتيرة انخفاض الإنتاج الصناعي في إسبانيا خلال ديسمبر، حسبما أفاد معهد الإحصاء الوطني الإسباني، اليوم الاثنين.

وانخفض الإنتاج الصناعي المعدل على أساس سنوي بنسبة 6ر0%، بعد انخفاض بنسبة 7ر3% في نوفمبر.

كما انخفض الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وعلى أساس غير معدل، نما الناتج الصناعي بنسبة 9ر2% سنويا في ديسمبر. وأفادت احصائيات المعهد بأنه من بين القطاعات، انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية بنسبة 6ر3% و3ر3% على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع ناتج السلع الوسيطة والطاقة بنسبة 4ر2% و4ر3% على التوالي.

وعلى أساس شهري، تقدم الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر1% في ديسمبر، معوضا انخفاضا بنسبة 9ر0% في نوفمبر.

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