تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج الصناعي في إسبانيا خلال ديسمبر



تباطأت وتيرة انخفاض الإنتاج الصناعي في إسبانيا خلال ديسمبر، حسبما أفاد معهد الإحصاء الوطني الإسباني، اليوم الاثنين.



وانخفض الإنتاج الصناعي المعدل على أساس سنوي بنسبة 6ر0%، بعد انخفاض بنسبة 7ر3% في نوفمبر.



كما انخفض الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا الماضية.



وعلى أساس غير معدل، نما الناتج الصناعي بنسبة 9ر2% سنويا في ديسمبر. وأفادت احصائيات المعهد بأنه من بين القطاعات، انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية بنسبة 6ر3% و3ر3% على التوالي.



وفي الوقت نفسه، ارتفع ناتج السلع الوسيطة والطاقة بنسبة 4ر2% و4ر3% على التوالي.



وعلى أساس شهري، تقدم الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر1% في ديسمبر، معوضا انخفاضا بنسبة 9ر0% في نوفمبر.