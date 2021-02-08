نمو استثمارات الطاقة الجديدة في العالم 9% في 2020

نمت استثمارات مشروعات قطاعات الطاقة الجديدة في انحاء العالم بنسبة 9% مقارنة بعام 2019،، وبلغت للمرة الأولى 500 مليار دولار في العام الماضي 2020، وهو رقم غير مسبوق، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد.

وعلى الرغم من زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلا أن سرعة التحول نحو مصادرها لاتزال غير كافية، حيث تشير التوقعات أنها حصتها من توليد الطاقة الكهربائية عالمياً ستكون أقل من النصف بحلول العام 2040، بحسب دراسة حديثة لشركة جنرال إليكتريك العالمية.

وقالت الدراسة، يسبب قطاع الطاقة ما يصل إلى 41% من الانبعاثات الكربونية العالمية يومياً. ولايزال أكثر من مليار شخص حول العالم عاجزين عن الوصول إلى موارد الطاقة الكهربائية الموثوقة، في وقت يُتوقع استمرار زيادة الطلب عليها، لاسيما هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً، وتتوسع فيها العمليات الصناعية والمناطق الحضرية مسببة المزيد من الطلب على الطاقة.

ومع صعود مخاوف الاستدامة إلى الواجهة، عكف العالم على التحول نحو مزيج الطاقة منخفض الكربون بوتيرة غير معهودة. وبدا هذا التحول جلياً في إجمالي حجم الاستثمارات العالمية للتحول بقطاع الطاقة، بما يشمل الإنفاق على قدرات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والبنية التحتية الضرورية لشحنها، وتقنيات تخزين الطاقة.