زعيمة المعارضة في بيلاروس تتعهد باستمرار مكافحة القيادة السلطوية بالبلاد

تعهدت زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الاثنين، بالاستمرار في مكافحة القيادة السلطوية في البلاد، وذلك بعد ستة أشهر من بدء المظاهرات المناهضة للحكومة.

وكتبت تيخانوفسكايا، على قناتها على تطبيق "تلجرام"، بعد لقاء مع ممثلي منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا عبر شبكة الإنترنت: "شعب بيلاروس لم يستسلم ولن يستسلم".

ودعت زعيمة المعارضة -38 عاما-، التي تقيم حاليا في ليتوانيا، لتقديم المنظمة مزيد من الدعم، كما أثارت قضية الظروف السيئة للمحتجزين في بيلاروس.

وتعاني بيلاروس من أزمة سياسية محلية منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثامن من أغسطس الماضي، التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد حصوله على 1ر80% من الأصوات.

واعتُبرت الانتخابات التي فاز بها لوكاشينكو، الذي يتولى قيادة البلاد منذ 26 عاما، مزورة، وتعتقد المعارضة أن تيخانوفسكايا هى الفائزة الحقيقية.

وتشهد بيلاروس منذ ذلك الحين احتجاجات، ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو رئيسا للبلاد.

وخلال ذروة المظاهرات، احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع، وقُتل العديد، كما أصيب المئات وجرى احتجاز الآلاف.

ومازالت الاحتجاجات مستمرة ولكن بأعداد أقل، حيث أن الكثير من أنصار المعارضة تم حبسهم أو فروا إلى بلاد أخرى مثل تيخانوفسكايا