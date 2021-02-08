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مقتل 24 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار في مصنع بمرآب شمال المغرب

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:43 م

أفادت "وكالة المغرب العربي للأنباء" بأن 24 شخصا لقوا حتفهم بعدما حاصرتهم مياه الأمطار في مصنع بمرآب تحت الأرض بولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة شمالي البلاد اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة، عن السلطات المحلية أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، شهدت صباح اليوم تسربا لمياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ عشرة أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين.

وتستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

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