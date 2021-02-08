3 رسائل من الحضري للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

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حرص عصام الحضري، الحارس الأسطوري السابق لمنتخب مصر، على توجيه رسائل دعم للاعبي الأهلي قبل مباراتهم التاريخية مساء اليوم أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في كأس العالم للأندية المقام في قطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وكتب الحضري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في كرة القدم لا يوجد شئ اسمه مستحيل.. محتاجين 11 راجل في الملعب".

وأضاف: "اللي يلعب للنادي الأهلي لا يلعب سوي للفوز.. كونوا علي قدر المسؤلية وانتم قد التحدي".

وأتم: "كل التوفيق يا أبطال وربنا يكرمكم وينصركم وكلنا في ظهركم وانشاء الله تكسروا الدنيا.. بالتوفيق يا أبطال".

ويتطلع الأهلي إلى إنهاء الهيمنة المطلقة لبطل أوروبا في المربع الذهبي للبطولة وبلوغ النهائي على حساب بايرن.

وإذا نجح الأهلي في هذا، ستكون المرة الأولى التي يفشل خلالها بطل أوروبا في بلوغ النهائي منذ بدء إقامة البطولة بنظامها الحالي في 2005.

ورغم مشاركة الأهلي في البطولة للمرة السادسة، ستكون المباراة هي المواجهة الأولى للفريق مع بطل أوروبا علما بأنه بلغ المربع الذهبي في مرتين سابقتين فقط ففاز في 2006 بالمركز الثالث وفي 2012 بالمركز الرابع بعد السقوط في المربع الذهبي أمام انترناسيونال وكورينثيانز البرازيليين على الترتيب.