الاستخبارات العراقية تعتقل شخصا يدير مواقع إلكترونية لداعش في كركوك

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ارهابي يدير مواقع إلكترونية لداعش على منصات التواصل الاجتماعي.



وقالت الاستخبارات، بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".



وأضافت أن الإرهابي هو أحد الذين كانوا يقيمون في تركيا ويدير مواقع وهمية لداعش على التواصل الاجتماعي هناك كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا"، لافتا إلى أن الإرهابي يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.