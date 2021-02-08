قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن هناك إقبالًا كبيرًا على صناعة الذهب في مصر، مشيدًا بإنشاء مدينة كاملة للذهب في العاصمة الإدارية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عشماوي، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مدينة الذهب ستقام على مساحة نحو 120 فدانًا، متابعًا: «ستكون أكبر مدينة للذهب في العالم بحجم استثمارات يبلغ المليارات، إذ يتجاوز الـ20 مليار جنيه».

وأوضح أن تمويل المدينة سيعتمد على القطاع الخاص، لذا من الضروري تقديم مجموعة من التسهيلات لهم من أجل استئجار المتاجر في هذه المنطقة أو الدخول في شراكة مع الدولة.

وأفاد بأن عدد المتاجر في المدينة سيصل إلى عشرة أضعاف الموجودة في السوق حاليًا، إضافة إلى الورش والمعارض، ذاكرًا أن مصر من أشهر الدول في صناعة الذهب على مستوى المنطقة.