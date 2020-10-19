السودان: حكومة جديدة تتضمن تغييرا بالخارجية والمالية والداخلية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التشكيل الحكومي الجديد، الذي تضمن تغييرا واسعا في الحقائب الوزراية، التي شملت 25 وزارة، مع إرجاء تسمية وزير التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.

وقال رئيس وزراء السودان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة شكلت وزارات جديدة، حيث قُسمت بعض الوزارات على أساس التركيز على جانب الاقتصاد والانتاج، بهدف جذب مزيد من الاستثمار.

ومن أبرز ملامح التغيير الوزاري الجديد، تولي الدكتورة مريم الصادق المهدي (حزب الأمة القومي)، وزارة الخارجية، والدكتور جبريل ابراهيم (رئيس حركة العدل والمساواة)، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المهندس خالد عمر يوسف (حزب المؤتمر السوداني)، وزارة شئون مجلس الوزراء، والفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.

واحتفظ الفريق يس إبراهيم يس بحقيبة وزارة الدفاع، والدكتور ياسر عباس بوزارة الري والموارد المائية، والدكتور نصر الدين مفرح بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، والدكتور نصر الدين عبد الباري بوزارة العدل، والدكتورة انتصار صغيرون بحقيقة التعليم العالي والبحث العلمي.