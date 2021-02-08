فوز محمد بشير بمنصب نقيب المحامين في الوادي الجديد

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أسفرت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالوادى الجديد، التى أجريت أمس لانتخاب النقيب ومجلس إدارة النقابة الفرعية ومقعد الشباب والتصويت على الميزانية، عن فوز محمد بشير المحامى بالنقض بمنصب نقيب المحامين بالوادي الجديد للدورة الثانية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات محامين الوادى الجديد، عن فوز كلا من (محمد عمر علي، ومحمد محمود نور الدين، ومحمود عبدالشكور، وهاني مهران، ومحمد جمعة محمد مهدي، ومحمد محمود سيد مرزوق، وأحمد عبدالنعيم) بعضوية مجلس النقابة الفرعية، بينما فاز محمد سيد دغبوش المحامى بعضوية المجلس بمقعد الشباب.

وكانت الانتخابات قد أجريت في لجنة تجهيزها بمقر محكمة الخارجة، ولجنة انتخابية أخرى بمقر مجمع المحاكم الداخلة، تحت إشراف قضائي من جانب هيئة قضايا الدولة التى تتولى الإشراف على انتخابات نقابة المحامين الفرعية.

وشهدت انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية توافدا من جانب المحامين المقيدين بالكشوف والمسددين للاشتراكات، والبالغ عددهم 350 محاميا على مستوى مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن المجلس الجديد يعد الثانى في تاريخ النقابة الحديث التى تم اعتمادها بعد اعتماد محكمة ابتدائية للوادى الجديد بدلا من التبعية لمحكمة أسيوط الابتدائية.