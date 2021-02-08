 محمد ثروت يستعد لطرح أغنية «يا مستعجل فراقي» - بوابة الشروق
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محمد ثروت يستعد لطرح أغنية «يا مستعجل فراقي»

محمد ثروت
محمد ثروت
إيمان محمود
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:58 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:58 م

يستعد الفنان محمد ثروت لطرح أحدث أغنياته بعنوان "يا مستعجل فراقي" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.

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