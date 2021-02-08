محمد ثروت يستعد لطرح أغنية «يا مستعجل فراقي»

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يستعد الفنان محمد ثروت لطرح أحدث أغنياته بعنوان "يا مستعجل فراقي" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.