 تركيا تبدأ تطعيم المواطنين بلقاحها المحلي المضاد لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تركيا تبدأ تطعيم المواطنين بلقاحها المحلي المضاد لفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 5:17 م

بدأت تركيا عملية التطعيم بلقاح «توركوفاك» المحلي المضاد لفيروس كورونا في ولايات البلاد كافة، اليوم الثلاثاء، وذلك انطلاقا من المستشفيات والمدن الطبية، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن اللقاح المحلي «توركوفاك» وصل إلى جميع الولايات، مناشدًا المواطنين تلقي التطعيم.

جدير بالذكر أن جامعة «أرجييس» بولاية قيصري وسط تركيا، طورت لقاح «توركوفاك» بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة التركية.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير 2021.

وفي 27 أغسطس الماضي، بدأت الجامعة اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها «توركوفاك» على المتطوعين.

 

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