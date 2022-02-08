شولتس: العقوبات ضد روسيا ستكون لها عواقب على ألمانيا

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن فرض عقوبات دولية صارمة ضد موسكو في حالة هجوم روسيا على أوكرانيا سيكون لها عواقب اقتصادية على ألمانيا أيضا.

وقال شولتس في مقابلة مع محطة "سي إن إن" التلفزيونية في واشنطن أمس الاثنين (التوقيت المحلي): "نحن مستعدون لاتخاذ خطوات من شأنها أيضا أن تكبدنا تكاليف"، محذرا في المقابل من أن روسيا ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" إذا غزت أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بمواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وفي المقابلة راوغ شولتس خلال الرد على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا ستلتزم بعدم السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، في حالة وقوع هجوم روسي على أوكرانيا. وأكد شولتس أن العقوبات تتعلق بأكثر من خطوة واحدة، موضحا أن الحكومة الألمانية ستتصرف مع حلفائها، حتى لو تسبب ذلك في تكاليف لألمانيا. وقال باللغة الإنجليزية: "لن تكون هناك اختلافات في هذا الوضع".

وقبل ذلك مباشرة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس في البيت الأبيض إن خط الأنابيب "نورد ستريم 2" سيتوقف في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم الانتهاء من مشروع "نورد ستريم 2"، الذي يهدف إلى نقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا متجاوزا أوكرانيا، ولكن لم يحصل بعد على تصريح بالتشغيل، وبالتالي لم يتم تشغيله بعد.