وزيرة الدفاع الألمانية تلغي زيارتها للساحل الأفريقي بسبب حالة كورونا بفريقها

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أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء عن إلغاء رحلة كانت وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت تعتزم القيام بها إلى منطقة الساحل الافريقي بسبب حالة إصابة بعدوى كورونا في الفريق الإداري بوزارتها.

وأضاف المتحدث أن الزيارة المقررة خلال الأسبوع الجاري لا يمكن القيام بها وذلك لأسباب تتعلق برعاية صالح الجنود في مالي والنيجر.

كانت الوزيرة أعلنت عن خطط هذه الزيارة في إحدى مرات ظهورها السابقة.

يذكر أن الجيش الألماني يشارك بنحو 1400 جندي في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات مالي وفي مهمة الأمم المتحدة "مينوسما" لحفظ السلام في مالي.

كانت التوترات تزايدت في الفترة الأخيرة ولاسيما بين المجلس العسكري في مالي وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لمالي، وطرد المجلس العسكري الحاكم السفير الفرنسي من باماكو كما طرد أيضا قوات دنماركية خاصة.

وسبق هذه التطورات خلاف حول وجود مرتزقة روس في مالي.

كانت أول مرة أعطى فيها البرلمان الألماني تفويضا للجيش الألماني بالمشاركة في مهمة في مالي في عام 2013، ويسري التفويض الحالي حتى نهاية آذار/مارس 2022.