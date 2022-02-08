ولي عهد البحرين يشيد بالدور الأمريكي في تعزيز الأمن إقليميا ودوليا

أشاد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له.

وأكد الأمير سلمان بن حمد، أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة هي الأساس الراسخ للتقدم الذي يشهده التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصة العسكرية والدفاعية؛ لتحقيق التطلعات المشتركة للبلدين.