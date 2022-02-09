الدبيبة ردا على مجلس النواب: لن نقبل بعبث البرلمان وقراراته الأحادية

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ، أنه مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب.



وشدد الدبيبة، في تصريح صحفي عقب لقائه عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات، بحسب قوله، وفقا لموقع أخبار ليبيا.



وتابع الدبيبة: "نحن متمسكون بالانتخابات و بالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة، وهم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية، وهم جهة مهمة، وجهة مسؤولة".



وتمسك الدبيبة، بضرورة تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مؤكدا دعمه أي خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن.



وقال الدبيبة شرعت في عقد مشاورات عديدة وسنعمل على إجراء انتخابات في حزيران/يونيو المقبل، معربا عن استعداده لمراجعة قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية إذا كان ذلك في صالح الشعب.



واعتبر نواب البرلمان التي سحبت الثقة من حكومته قلة ، وقال"القله في البرلمان يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال ولن نسمح لهم بالاستمرار والاستيلاء على السلطة".



والتقى الدبيبة، أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بعد يوم من إعلان مجلس النواب، أن يوم الخميس المقبل سيجري خلاله التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديد الذي يتنافس عليه كل من المرشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وخالد البيباص.