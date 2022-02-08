كوريا الجنوبية وبريطانيا توافقان على بدء المباحثات بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفقتا على بدء المباحثات هذا العام بشأن تعزيز اتفاق التجارة الحرة بينهما في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات في التجارة الإلكترونية والقضايا الأخرى.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم الاتفاق على مراجعة الاتفاق خلال اجتماع أولي للجنة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا في لندن أمس الاثنين.

وحضر الاجتماع وزير التجاري الكوري يو هان كون ووزيرة التجارة البريطانية آن ماريا تريفيليان.

وكانت الدولتان قد توصلتا لاتفاق التجارة الحرة في أغسطس 2019، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2021، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على تشكيل هيئة استشارية على مستوى المديرين لمناقشة آرائهم بشأن مراجعة محتملة للاتفاق، وفقا لما قالته وزارة التجارة والصناعة.

ويشار إلى أنه بعد عام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بلغ حجم التجارة الثنائية 11.8 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الفترة من عام سابق.