ترشحت الممثلة كريستين ستيوارت لنيل جائزة الأوسكار لأول مرة في مسيرتها الفنية عن فيلم "Spencer"، والتي تجسد به دور الأميرة الراحلة ديانا، ورحلة إنهاء زواجها من الأمير تشارلز في احتفالات عيد الميلاد.

وتتنافس مع ستيوارت على الجائزة كلا من: نيكول كيدمان، وأوليفيا كولما، وبينيلوبي كروز، وجيسيكا تشاستين.

فيلم "Spencer" تدور أحداثه خلال عطلة نهاية الأسبوع عام 1991، حيث يفرض على الأميرة ديانا الاحتفال مع العائلة الملكية بعيد الميلاد، في ظل عدم قدرتها على مسايرتهم ورغبتها في إنهاء زواجها، ويشارك في بطولته: تيموثي سبال، وجاك نيلن، وفريدي سبري، وجاك فارثينج، وشون هاريس، وهو من تأليف ستيفن نايت، وإخراج بابلو لارين.