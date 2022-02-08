شركات الغاز تستعد لبيع سندات خضراء في أوروبا للاستفادة من القواعد الجديدة

بدأت شركات الغاز في الاتحاد الأوروبي، دون إضاعة وقت، التحرك للاستفادة من قرار المفوضية الأوروبية اعتبار بعض مشروعات الغاز ضمن مشروعات الطاقة الخضراء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن شركات الغاز العميلة لدى بنك الاستثمار نومورا إنترناشيونال تجري بالفعل محادثات مع البنك بشأن إمكانية بيع سندات خضراء، التي يكون العائد عليها تقليديا أقل من العائد على السندات العادية التي تصدرها الشركات.

جاء ذلك بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي إمكانية اعتبار بعض مشروعات الغاز الطبيعي ضمن المشروعات الخضراء لأنها تساعد في الابتعاد عن استخدام مصادر الطاقة الأشد تلويثا للبيئية مثل الفحم.

في المقابل، فإن هذه الخطوة يمكن أن تكون مثيرة للجدل للكثير من صناديق الاستثمار التي تلتزم في استثماراتها بقواعد أخلاقية بالنسبة لحماية البيئة، حيث ستجد من الصعوبة الاستثمار في شركات الغاز التي تنتج الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، حتى إذا كانت المفوضية الأوروبية تعتبر مشروعات الغاز صديقة للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة الأحفورية الأخرى.

من ناحيته، قال جيرك أولسزوكا، رئيس قطاع التمويل المستدام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في بنك نومورا، إنه ستكون هناك طروحات للسندات الخضراء في صناعة الغاز الطبيعي، مضيفا أن الخطر يكمن في أنه سيكون من السهل مهاجمة هذه المشروعات.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أعدت مجموعة من المعايير المطلوب توافرها في أي مشروع لكي يحصل على علامة "مشروع أخضر" صديق للبيئة. ولكي يحصل أي مشروع في قطاع الغاز على هذه العلامة يجب أن يكون بديلا لمشروع يعمل بالفحم وأن يلتزم بحد أقصى للانبعاثات الغازية.