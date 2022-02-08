2 مليون زائر وأكثر من 128 مليون زيارة للمنصة الالكترونية في ختام معرض الكتاب

إيناس عبدالدايم: معرض الكتاب 53 حقق مكاسب متعددة على كافة الاصعدة





كشف الحصاد الختامي لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 53، عن 2 مليون زائر وأكثر من 128 مليون زيارة للمنصة الالكترونية و102 الف جولة افتراضية و2.5 مليون مشاهدة للكتب أون لاين.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ، والتي اقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وجاءت تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل واقيمت من 26 بناير حتى 7 فبراير.

ومن جانبها أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، باهتمام لرئيس عبد الفتاح السيسي و رعايته للمعرض، وجهود رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقالت إن معرض الكتاب 53 حقق مكاسب متعددة على كافة الاصعدة ، لثتني أيضا على الأسر المصرية التي عبرت الشغف لتلقي الزاد الثقافي وثمنت توصيات البرنامج المهني وما تضمنه من محاور جادة وطموحة من اجل تطوير صناعة النشر بمفرداتها المتعددة بالوطن العربي والمساهمة في إدماجه ضمن المسارات العالمية التي تستهدف تحقيق التمازج الثقافي بين شعوب العالم.

واضافت أن التوصيات سيتم دراستها جيدا والاهتمام بمافيها من تحسينات للمجال ، كما اشادت بنجاح المنصة الرقمية التى واكبت التطورات التكنولوجية ، وأوضحت أن هذه الدورة مثلت تظاهرة ثقافية عالمية جسدت قيمة ومكانة َريادة مصر الحضارية وتفرد هويتها وشخصيتها حيث مثل المعرض أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ فشارك فيه 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا وتوكيلًا من 51 دولة.

وقد حققت مبادرة ثقافتك كتابك نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي وتصدرت قائمة الاعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 143الف نسخة شملت الكثير من العناوين كان منها، تحديات القرن الحادي والعشرين، الداء العربي، من هدي القرآن ، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة اكتوبر، بالإضافة إلى عناوبن سلسلة الذخائر والهويه والفلسفة وافاق عالمية وغيرها .

ومثلت تلك الدورة الانطلاقة الثانية للمنصة الرقمية حيث سجلت اكثر من 128 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة مليون زائر، وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض اكثر من 102 الف جولة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب علي المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض 2.5 مليون مشاهدة، وحيث بلغت مبيعات الكتب اون لاين علي المنصة عدد 369 كتابا رقميا، و58 كتابا ورقيا، وبلغ عدد طلبات الشحن للكتب من المنصة: 364 طلبا، وعدد المحافظات للشحن من المنصة: 15 محافظة، وعدد مرات شراء برنامج موسوعة مصر القديمة : 6 مرات.

وقد بلغ عدد الانشطة الثقافية المصاحبة 317 فعالية وشهدت زخما فكريا كبيرا وتنوعت بين مؤتمرات ولقاءات وندوات استضافت قامات ورموز ابداعية في كافة مناحي الثقافة والفنون سواء على المستوى الاكاديمى او المهنى .

وصل عدد الانشطة الفنية 167 فعالية وشهدت حضورا وتفاعلا جماهيريا ضخما وتنوعت بين العزف علي الالات الموسيقية، غناء، وانشاد ديني، وفنون شعبية، والقاء الشعر الى جانب فقرات السيرك القومي، والساحر، والاراجوز وغيرها .

كما تضمن البرنامج المهني 7 محاور رئيسة بالبرنامج المهني شملت 17 فعالية متخصصة في مجال صناعة النشر هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، وحضره ناشرون من أكثر من 10 دول غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، وضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول .

وانتهى مؤتمز الترجمة إلى 5 توصيات جاءت كالتالى : أن يكون هذا المؤتمر مؤتمرا سنويا تتبناه وزارة الثقافة المصرية، أن تتبنى الدولة المصرية مشروعا وطنيا للترجمة عن العربية، تقدم فيه الدعم للناشر والمترجم حتى يكون جسرا للثقافة والإبداع المصري إلى الخارج، ووضع سياسات واضحة ومحددة لخطة الترجمة عن العربية تتوافق وتتضافر فيها جهود كل الجهات المعنية بحركة الترجمة في مصر.

أيضا دعوة أقسام وكليات اللغة العربية في الجامعات الأجنبية، ودور النشر العالمية المهتمة بالترجمة عن اللغات الأخرى، والمترجمين الأجانب عن اللغة العربية، لحضور فعاليات المؤتمر القادم، وأن تتبنى وزارة الثقافة مشروعا وطنيا، لإعداد قائمة سنوية من الإصدارات المتنوعة من دور النشر الحكومية والخاصة، تعكس الواقع الحقيقي للثقافة والفكر في مصر.