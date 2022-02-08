الكرملين ينفي إبرام موسكو وباريس صفقات بشأن أوكرانيا

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ما نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، حول إبرام الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، صفقة خلال محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو، أمس الاثنين، بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "ما كتبته فاينانشيال تايمز، على الأرجح، خطأ جوهري وغير صحيح لأن موسكو وباريس لم تستطعا إبرام أي صفقات"، مشيرًا إلى أن هذا ببساطة غير ممكن لأن فرنسا أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وكان الرئيسان الروسي والفرنسي عقدا، أمس الاثنين، محادثات في موسكو حول الأزمة الحالية في العلاقات الغربية الروسية حول أوكرانيا، ثم توجه الرئيس الفرنسي إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.