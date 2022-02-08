 اليونان تسجل 18 ألفا و847 إصابة جديدة بكورونا و116 حالة وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 18 ألفا و847 إصابة جديدة بكورونا و116 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 10:30 ص

سجلت اليونان، 18 ألفا و847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 116 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و66 ألفا و696 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و210 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 19 مليونا و410 آلاف و189 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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