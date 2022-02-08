6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد بكين

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أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين اليوم الثلاثاء وجود ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

ومن بين المصابين الجدد خمسة رياضين أو أعضاء بالفرق.

وتم الكشف عن الحالات الجديدة بعد إجراء 70 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا أمس الاثنين.

وكل الحالات الجديدة تم اكتشافها من بين هؤلاء المتواجدين في "الحلقة المغلقة" الأولمبية، والتي تعمل كجزء من القواعد الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن كل المشاركين في الأولمبياد معزولون تماما عن الشعب الصيني، وهذا يتضمن الجميع بداية من الرياضيين إلى الصحفيين.

ولكي يتم اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن، فإن كل المشاركين في الحلقة يجب أن يخضعوا لفحص "بي.سي.أر" بشكل يومي، بعد الخضوع لفحص فور الوصول للبلاد.

ورفعت الأعداد الجديدة العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أولمبياد بكين إلى 393 منذ 23 يناير الماضي.