مسؤول بالهلال الأحمر في المغرب: كان من الصعب الدخول إلى البئر لإنقاذ الطفل «ريان»

قال مسؤول المكتب الإقليمي للهلال الأحمر بإقليم شفشاون، أنس البعبوع، إن العالم بأكلمه تجمع حول قضية الطفل «ريان»، مشيرًا إلى أن السطات المغربية عملت على تقديم كافة الوسائل لإخراج الطفل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم الاثنين، أن الطفل ريان كان تحت رعاية طبية، وإشراف على مدار الساعة بشأن حالته الصحية، متابعًا أنه كان من الصعب الدخول إلى النفق لإنقاذ الطفل ريان بسبب وعورة الثقب المائي الذي سقط فيه.

وعن سؤاله بشأن هل خرج الطفل من البئر متوفي، أجاب مسؤول المكتب الإقليمي للهلال الأحمر بإقليم شفشاون، أنه ليس لديه أي معلومات عن ما تم تداوله بشأن خروج الطفل متوفي، مشيرًا إلى أنه تم استقباله من قبل الفرق الطبية وتم استخراجه إلى عربة الإسعاف وبعدها إلى المستشفى.

وكان أعلن الديوان الملكي المغربي رسميا عن وفاة الطفل ريان ضحية حادث البئر بشفشاون المغربية.

وقال الديوان الملكي في بيان رسمي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس قد اتصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان وقدم لهما واجب العزاء.

وبذلك يكون الديوان الملكي المغربي قد أعلن وفاة الطفل ريان متأثرا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ خمسة أيام.